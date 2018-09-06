Новые челюсти «Аллигатора»: К-52 становится самым опасным небесным чудовищем

Всепогодный высокоманевренный ударный вертолет российских ВКС Ка-52 «Аллигатор» был создан конструкторским Бюро Камова для эффективного уничтожения бронированных наземных и низкоскоростных воздушных целей. Когда эти «вертушки» прибыли в Сирию , авторитетное американское издание National Interest назвало их появление в регионе смертельно опасным для боевиков. Так оно и оказалось, но все-таки опыт боевого применения «вертушек» показал, что в современных условиях «Аллигатору» не хватает ударных возможностей, что и стало основной предпосылкой для обновления «челюстей» и улучшения «дальнозоркости».

«Черная акула» родила небесное чудовище

Впервые Ка-52 поднялся в воздух в 1997 году. На Западе его появление встретили с недоверием и со свистом в СМИ, именно поэтому по натовской классификации «Аллигатор» получил название Hokum B — мошенник, обманщик. Американцы посчитали заявленные боевые и летные возможности К-52 дешевым блефом, поскольку даже они не смогли сделать подобную машину.

Сегодня этот вертолет справедливо считается одним из самых боеспособных в мире в своем классе. Он является модернизацией К-50 «Черная акула», от которой унаследовал порядка 80% технологической базы. Его передняя часть фюзеляжа была переработана под двухместный стеклянный кокпит, вследствие чего К-52 имеет более широкий нос, чем предшественник. Оба члена экипажа сидят на одинаковых катапультируемых креслах КАС-37-800М. Многофункциональный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования Ка-52 состоит из многоуровневой компьютерной системы с элементами искусственного интеллекта. О ноу-хау «Аллигатора» ходят самые настоящие легенды, многие из которых оказываются правдой. То есть речь идет о высокотехнологическом оружии России , аналогов которого в мире нет.

Винтокрылый бог Себеку

Российские военные специалисты рассчитывали оснастить этими вертолетами универсальные десантные корабли (УДК) класса «Мистраль», приобретенные во Франции . После того, как сделка была сорвана, Египет перекупил для своих ВМФ уже готовые УДК вместе с 46 винтокрылыми машинами Ка-52К «Катран» — военно-морскими аналогами «Аллигатора».

Египтяне, опробовав эту «вертушку», дали ей свое название «Нильский крокодил», голову которого в далеком прошлом носил почитаемый древнеегипетский бог Себеку. Впрочем, и сегодня нильский крокодил является культовым животным в Стране пирамид, что говорит о чрезвычайно высоком уважении к русскому вертолету.

Боевой опыт К-52 в Сирии

Любая война дает несравнимо больше информации о военной технике, чем многократные учения и бесконечные испытания в мирное время. Оказавшись в Сирии, «Аллигаторы» участвовали в многочисленных боевых операциях, после которых российские летчики детально записывали в специальных тетрадях свои наблюдения, замечания и предложения. Собственно, это касается почти всех систем вооружений. Безусловно, данные записи являются самой настоящей военной тайной, но судя по объявленным направлениям модернизации, вертолет К-52 по-прежнему очень опасается своего вечного врага — ПЗРК, главным образом американского «Стингера», а также не всегда обнаруживает среди развалин затаившегося противника.

Обнаружить спрятавшегося боевика на расстоянии 15 км Итак, опыт эксплуатации «Аллигатора» в Сирии показал, что модернизация должна способствовать повышению общей боевой эффективности, прежде всего, за счет дальнейшего усовершенствования гиростабилизированной оптико-электронной системы ГОЭС-451. Без этого, как выяснилось, нельзя поднять на новый уровень качество нацеливания имеющего на борту оружия. Отметим, что система ГОЭС-451, расположенная в носовой части вертолета, является глазами и ушами летчиков.

Пилотам «Аллигатора» зачастую было крайне необходимо обнаружить в самых сложных условиях одинокий танк или джип с ракетой «земля-воздух», причем на достаточно большем удалении, чтобы самим не оказаться на линии огня. Однако далеко не всегда это удавалось. Для сведения, сегодня ГОЭС-451 может увидеть бронемашину на расстоянии — 8 км днем, и — 5 км ночью, но после модернизации — техническое зрение увеличится до 10 и 8 км соответственно. Кстати, разрабатываемая Уральским оптико-механическим заводом «имени Яламова» система оптического наблюдения СОН-530 в ближайшем будущем позволит найти даже человека на расстоянии уже 15 км.

Мощные челюсти «Аллигатора»

Как известно, «Аллигатор» и его морской аналог «Катран» (К-52К) являются необычайно вооруженными вертолетами. В распоряжении летчиков находятся не только пушечная установка 2А42 калибра 30 мм с боекомплектом из 460 снарядов, но блоки 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет, а также настоящие авиабомбы, и многое другое оружие. Винтокрылые машины также могут атаковать противника, в том числе и его боевые корабли, мощными ракетами Х-31и Х-35. Это делает К-52 единственной в мире «вертушкой» с указанным классом вооружения, которое, кстати, предназначено для истребителей Су-35 или Миг-35.

Если любой другой вертолет ударит таким оружием, он просто потеряет управляемость и рухнет на землю. Чтобы было понятно, о чем идет речь, ракета Х-31 обладает более чем трехкратной скоростью звука и дальностью 100 км, а дозвуковая Х-35 бьет до 300 км.

Бросок «Аллигатора»

Сирийский опыт также показал, что ударные вертолеты класса «Аллигатор» нуждаются — кровь из носа — в небольших скоростных противотанковых ракетах с лазерным наведением и автоматическим сопровождением цели с дальностью, как минимум, 20 км и больше. Только так в ряде случаев можно будет, не заходя в зону поражения, уничтожать противников с ракетами «земля-воздух», установленных на бронемашинах. Но ракета «Вихрь-М», находящаяся в распоряжении летчиков К-52, бьет только до 8 км. Впрочем, эффективная замена у России уже имеется — это противотанковый комплекс «Гермес-А». Именно он, судя по всему, станет основным оружием ближнего боя для «Аллигатора», вытеснив «Вихрь-М». Правда, для этого кое-что придется переделать, а это займет время