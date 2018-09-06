Новые челюсти «Аллигатора»: К-52 становится самым опасным небесным чудовищем 

Всепогодный высокоманевренный ударный вертолет российских ВКС Ка-52 «Аллигатор» был создан конструкторским Бюро Камова для эффективного уничтожения бронированных наземных и низкоскоростных воздушных целей. Когда эти «вертушки» прибыли в Сирию, авторитетное американское издание National Interest назвало их появление в регионе смертельно опасным для боевиков. Так оно и оказалось, но все-таки опыт боевого применения «вертушек» показал, что в современных условиях «Аллигатору» не хватает ударных возможностей, что и стало основной предпосылкой для обновления «челюстей» и улучшения «дальнозоркости».
«Черная акула» родила небесное чудовище
Впервые Ка-52 поднялся в воздух в 1997 году. На Западе его появление встретили с недоверием и со свистом в СМИ, именно поэтому по натовской классификации «Аллигатор» получил название Hokum B — мошенник, обманщик. Американцы посчитали заявленные боевые и летные возможности К-52 дешевым блефом, поскольку даже они не смогли сделать подобную машину.
Сегодня этот вертолет справедливо считается одним из самых боеспособных в мире в своем классе. Он является модернизацией К-50 «Черная акула», от которой унаследовал порядка 80% технологической базы. Его передняя часть фюзеляжа была переработана под двухместный стеклянный кокпит, вследствие чего К-52 имеет более широкий нос, чем предшественник. Оба члена экипажа сидят на одинаковых катапультируемых креслах КАС-37-800М. Многофункциональный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования Ка-52 состоит из многоуровневой компьютерной системы с элементами искусственного интеллекта. О ноу-хау «Аллигатора» ходят самые настоящие легенды, многие из которых оказываются правдой. То есть речь идет о высокотехнологическом оружии России, аналогов которого в мире нет.
Винтокрылый бог Себеку
Российские военные специалисты рассчитывали оснастить этими вертолетами универсальные десантные корабли (УДК) класса «Мистраль», приобретенные во Франции. После того, как сделка была сорвана, Египет перекупил для своих ВМФ уже готовые УДК вместе с 46 винтокрылыми машинами Ка-52К «Катран» — военно-морскими аналогами «Аллигатора».
Египтяне, опробовав эту «вертушку», дали ей свое название «Нильский крокодил», голову которого в далеком прошлом носил почитаемый древнеегипетский бог Себеку. Впрочем, и сегодня нильский крокодил является культовым животным в Стране пирамид, что говорит о чрезвычайно высоком уважении к русскому вертолету.
Боевой опыт К-52 в Сирии
Любая война дает несравнимо больше информации о военной технике, чем многократные учения и бесконечные испытания в мирное время. Оказавшись в Сирии, «Аллигаторы» участвовали в многочисленных боевых операциях, после которых российские летчики детально записывали в специальных тетрадях свои наблюдения, замечания и предложения. Собственно, это касается почти всех систем вооружений. Безусловно, данные записи являются самой настоящей военной тайной, но судя по объявленным направлениям модернизации, вертолет К-52 по-прежнему очень опасается своего вечного врага — ПЗРК, главным образом американского «Стингера», а также не всегда обнаруживает среди развалин затаившегося противника.
Обнаружить спрятавшегося боевика на расстоянии 15 км Итак, опыт эксплуатации «Аллигатора» в Сирии показал, что модернизация должна способствовать повышению общей боевой эффективности, прежде всего, за счет дальнейшего усовершенствования гиростабилизированной оптико-электронной системы ГОЭС-451. Без этого, как выяснилось, нельзя поднять на новый уровень качество нацеливания имеющего на борту оружия. Отметим, что система ГОЭС-451, расположенная в носовой части вертолета, является глазами и ушами летчиков.
Пилотам «Аллигатора» зачастую было крайне необходимо обнаружить в самых сложных условиях одинокий танк или джип с ракетой «земля-воздух», причем на достаточно большем удалении, чтобы самим не оказаться на линии огня. Однако далеко не всегда это удавалось. Для сведения, сегодня ГОЭС-451 может увидеть бронемашину на расстоянии — 8 км днем, и — 5 км ночью, но после модернизации — техническое зрение увеличится до 10 и 8 км соответственно. Кстати, разрабатываемая Уральским оптико-механическим заводом «имени Яламова» система оптического наблюдения СОН-530 в ближайшем будущем позволит найти даже человека на расстоянии уже 15 км.
Мощные челюсти «Аллигатора»
Как известно, «Аллигатор» и его морской аналог «Катран» (К-52К) являются необычайно вооруженными вертолетами. В распоряжении летчиков находятся не только пушечная установка 2А42 калибра 30 мм с боекомплектом из 460 снарядов, но блоки 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет, а также настоящие авиабомбы, и многое другое оружие. Винтокрылые машины также могут атаковать противника, в том числе и его боевые корабли, мощными ракетами Х-31и Х-35. Это делает К-52 единственной в мире «вертушкой» с указанным классом вооружения, которое, кстати, предназначено для истребителей Су-35 или Миг-35.
Если любой другой вертолет ударит таким оружием, он просто потеряет управляемость и рухнет на землю. Чтобы было понятно, о чем идет речь, ракета Х-31 обладает более чем трехкратной скоростью звука и дальностью 100 км, а дозвуковая Х-35 бьет до 300 км.
Бросок «Аллигатора»
Сирийский опыт также показал, что ударные вертолеты класса «Аллигатор» нуждаются — кровь из носа — в небольших скоростных противотанковых ракетах с лазерным наведением и автоматическим сопровождением цели с дальностью, как минимум, 20 км и больше. Только так в ряде случаев можно будет, не заходя в зону поражения, уничтожать противников с ракетами «земля-воздух», установленных на бронемашинах. Но ракета «Вихрь-М», находящаяся в распоряжении летчиков К-52, бьет только до 8 км. Впрочем, эффективная замена у России уже имеется — это противотанковый комплекс «Гермес-А». Именно он, судя по всему, станет основным оружием ближнего боя для «Аллигатора», вытеснив «Вихрь-М». Правда, для этого кое-что придется переделать, а это займет время