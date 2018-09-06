Права мужчин и женщин уравняют в украинской армии

Верховная Рада приняла законопроект, обеспечивающий равные права и возможности у женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях. Об этом сообщил УНИАН.

За принятие законопроекта проголосовали 247 депутатов.

Теперь женщины будут исполнять воинский долг на равных основаниях с мужчинами. Их обязаны принимать в добровольном порядке, а также призывать на военную службу.

Исключением станут вопросы, предусмотренные законодательством по охране материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола.

Законопроект предусматривает отмену предельного возраста прохождения военной службы для женщин.