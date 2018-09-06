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Права мужчин и женщин уравняют в украинской армии
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Права мужчин и женщин уравняют в украинской армии 

360tv.ru 29 минут назад
Верховная Рада приняла законопроект, обеспечивающий равные права и возможности у женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях. Об этом сообщил УНИАН.
За принятие законопроекта проголосовали 247 депутатов.
Теперь женщины будут исполнять воинский долг на равных основаниях с мужчинами. Их обязаны принимать в добровольном порядке, а также призывать на военную службу.
Исключением станут вопросы, предусмотренные законодательством по охране материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола.
Законопроект предусматривает отмену предельного возраста прохождения военной службы для женщин.
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