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Многоцелевой Ка-62 совершил первый перелет на остров Русский
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Многоцелевой Ка-62 совершил первый перелет на остров Русский 

Ростех 37 минут назад
Фото: Ростех
Летный образец новейшего гражданского многоцелевого вертолета Ка-62, изготовленный Арсеньевской авиакомпанией «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России», совершил первый перелет протяженностью 260 км и приземлился на территории кампуса ДВФУ Владивостока, где будет представлен участникам и гостям Восточного экономического форума.
Первый тестовый полет Ка-62 состоялся в мае 2017 года. После летных испытаний специалисты доработали вертолет для повышения его надежности. В частности, были усовершенствованы и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения, а также установлена трансмиссия типовой конструкции. После всех необходимых работ Ка-62 в соответствии с программой испытаний выполнил серию регулярных и устойчивых испытательных полетов, которые подтвердили его высокие летно-технические характеристики, а также низкий расход топлива по сравнению с конкурентами.
«В первую очередь хотел бы поздравить наших работников, испытателей и конструкторов — они прекрасно знают, какая у этого проекта непростая судьба. Тем не менее мы решили его продолжить, и за последний год нам удалось существенно продвинуться вперед, как с точки зрения строительства вертолета, так и в вопросах определения конкретных направлений его использования. Все это особенно важно с учетом задач по увеличению сегмента выпускаемой гражданской продукции и сохранению производственной загрузки «Прогресса», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
До конца 2018 года планируется завершить заводские испытания Ка-62 и приступить к сертификационным.
Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может вести поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием.
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