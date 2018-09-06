Артиллеристы ВВО в ходе плановых учений отработали ночную тактику применения огневого вала и массированного удара на полигоне в ЕАО

Учение состоялось на полигоне Биджан с применением самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и минометов 2Б11.

Артиллеристы соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области , провели комплексное ночное учение, в ходе которого отработали тактику подвижного огневого вала и нанесение массированного огневого удара. Учение состоялось на полигоне Биджан с применением самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и минометов 2Б11.

Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» несколькими огневыми ударами поставили заградительный огонь с переносом линии по ходу движения крупных сил условного противника на удалении около 15 километров.

Одновременно расчеты РСЗО «Град» накрыли квадрат скопления техники и личного состава условного неприятеля на удалении около 20 километров. Передовой отряд неприятеля слаженными действиями поражали минометные расчеты. Стрельба велась на ближних дистанциях до 5 километров.

Корректирование движения «огневого вала» соответстсвенно целям и контроль поражения другими орудиями производили подразделения артиллерийской разведки с использованием БЛА типа «Орлан» оборудованный камерой ночного видения.

К комплексному учению с боевой стрельбой было привлечено около 300 артиллеристов и свыше 50 единиц вооружения и военной техники.