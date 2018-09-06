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Кыргызстан и Китай договорились о военном сотрудничестве
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Кыргызстан и Китай договорились о военном сотрудничестве 

Мир24 1 час назад
В Кыргызстан приехал замглавы военного совета Китая. Он встретился в Бишкеке с начальником Генштаба воздушных сил Кыргызстана, сообщает «МИР 24.
Стороны договорились развивать военное сотрудничество. По итогам встречи был подписан протокол на поставку вооружения. Кыргызстан и Китай входят в ШОС. Пекин не раз доставлял в Бишкек специальную технику, средства связи и противовоздушной обороны.
Основные задачи Шанхайской организации сотрудничества — это укрепление общей безопасности. В том числе борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, наркотрафиком, развитие экономического и энергетического сотрудничества.
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