Кыргызстан и Китай договорились о военном сотрудничестве

Кыргызстан приехал замглавы военного совета Китая . Он встретился в Бишкеке с начальником Генштаба воздушных сил Кыргызстана, сообщает «МИР 24.

Стороны договорились развивать военное сотрудничество. По итогам встречи был подписан протокол на поставку вооружения. Кыргызстан и Китай входят в ШОС . Пекин не раз доставлял в Бишкек специальную технику, средства связи и противовоздушной обороны.

Основные задачи Шанхайской организации сотрудничества — это укрепление общей безопасности. В том числе борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, наркотрафиком, развитие экономического и энергетического сотрудничества.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ