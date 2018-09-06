Вплоть до смены поставщиков: в ГСС рассказали, как будут повышать надежность Superjet-100

В компании АО «Гражданские самолеты Сухого» готовы менять заказчиков комплектующих, которые не хотят вести работу по улучшению надежности систем.

Выстраивание системы послепродажного обслуживания, повышение налета и уровня надежности и исправности самолета Superjet-100 является одним из главных приоритетов работы компании «Гражданские самолеты Сухого», рассказал «Звезде» директор Комсомольского-на-Амуре филиала АО «Гражданские самолеты Сухого» Дмитрий Блощинский.

«В настоящее время в компании разработана программа по повышению исправности и надежности самолета. Для того, чтобы увеличить налет и исправность, нам нужно исключить отказы оборудования, которое входит в наш самолет. В данный момент ведется много работы с поставщиками. Вплоть до того, что если поставщик отказывается с нами работать по улучшению надежности, то мы готовы принимать решение о смене поставщиков. Работа ведется серьезная», — сказал Блощинский.

Он также подчеркнул, что АО ГСС много работает с авиакомпаниями для понимания их пожеланий. Так, в Москве создан круглосуточный центр поддержки заказчика, позвонив в который представители авиакомпаний могут получить интересующую их информацию по самолету.