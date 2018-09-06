В Твери из здания главпочтамта эвакуировали сотрудников и посетителей

6 сентября в здании Главпочтамта Твери прошли тренировочные пожарно-тактические учения на тему: «Тушение пожара и организация эвакуации людей из административного здания». В их приняли участие 350 человек — сотрудники почты и клиенты. Тактические учения проходят два раза в год под руководством противопожарной службы МЧС России г. Твери.

В сценарий тактических учений вошли: имитация возгорания, оперативное сообщение о ЧП специальным службам МЧС и оповещение граждан, открытие турникетов и организация выходов из здания, эвакуация сотрудников и посетителей.

Для убедительности оперативно прибывающие пожарные расчеты провели разведку и тушение «пожара», а также эвакуацию людей из эпицентра искусственного задымления с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. В спасательной операции была задействована специальная техника, благодаря которой пожарные попали в здание и обеспечили спасение людей.

В ходе учений были отработаны действия при пожаре, проверена и оценена готовность систем противопожарной защиты, имеющихся в здании филиала, а также реальное время эвакуации людей, в том числе с использованием специальной пожарной техники.