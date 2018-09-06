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В Твери из здания главпочтамта эвакуировали сотрудников и посетителей
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В Твери из здания главпочтамта эвакуировали сотрудников и посетителей 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
6 сентября в здании Главпочтамта Твери прошли тренировочные пожарно-тактические учения на тему: «Тушение пожара и организация эвакуации людей из административного здания». В их приняли участие 350 человек — сотрудники почты и клиенты. Тактические учения проходят два раза в год под руководством противопожарной службы МЧС России г. Твери.
В сценарий тактических учений вошли: имитация возгорания, оперативное сообщение о ЧП специальным службам МЧС и оповещение граждан, открытие турникетов и организация выходов из здания, эвакуация сотрудников и посетителей.
Для убедительности оперативно прибывающие пожарные расчеты провели разведку и тушение «пожара», а также эвакуацию людей из эпицентра искусственного задымления с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. В спасательной операции была задействована специальная техника, благодаря которой пожарные попали в здание и обеспечили спасение людей.
В ходе учений были отработаны действия при пожаре, проверена и оценена готовность систем противопожарной защиты, имеющихся в здании филиала, а также реальное время эвакуации людей, в том числе с использованием специальной пожарной техники.
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