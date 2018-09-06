В России выпустили самолет нового поколения для авиахимических работ

Геленджике показали модель самолета, которая уже запущена в серийное производство. Этот бело-зеленый красавец предназначен для авиахимических работ.

— В стране и за рубежом огромный рынок такой авиации. Но в России сейчас поля опыляют старенькие Ан-2, а то и дельтапланы. Страна нуждается в новом самолете такого типа, — пояснил корреспонденту «РГ» генеральный директор ОНПП «Технология» имени Ромашина Андрей Силкин . — Госкорпорация «Ростех» одобрила нашу инициативу. И сегодня мы представляем наш самолет уже как сертифицированный. Также в дальнейшее развитие этой модели мы демонстрируем версию на поплавках. Она может быть востребована, например, для купирования нефтяных разливов на воде. Словом, предназначена для выполнения задач, которые предполагают базирование на водной поверхности. Степень импортозамещения у этого самолета максимально возможная. Кроме двигателя практически все отечественное. Очень рассчитываем, что появится отечественный двигатель подходящей тяги, и тогда мы его поставим на самолет.

В этом году компания выпускает пробную серийную партию — 10 машин. Они уже все проданы башкирской компании, которая занимается выполнением авиахимических работ более 20 лет. Массовое серийное производство позволит предложить самолет покупателям по цене ниже 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается выпустить уже 40 таких машин — объем предзаказов (причем и от зарубежных компаний) очень высок.

А так как самолет получил сертификат типа, то он стал средством производства. То есть авиакомпании могут приобретать его в лизинг. Сейчас разрабатывается двухместная (учебно-тренировочная) и беспилотная версии машины.

Эксплуатация же первой пробной партии позволит выявить, что еще необходимо улучшить в самолете и доработать его в соответствии с требованиями заказчиков.

— Это именно специализированный, а не приспособленный под авиахимические работы, самолет, — добавил Силкин. — У него и оборудование, и конструктив соответствующие, что позволяет оптимально выполнять задачи. К тому же благодаря применению самых современных технологий, он не боится нагрева солнца, его геометрия не измениться даже при воздействии достаточно высоких температур в жарких странах.