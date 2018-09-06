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В Петербурге арестовали замначальника Военно-морской академии за хищение
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В Петербурге арестовали замначальника Военно-морской академии за хищение 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Военный суд в Петербурге санкционировал заключение под стражу замначальника Военно-морской академии Валерия Перцева и профессора кафедры боевого применения средств наблюдения Николая Попова, подозреваемых в мошенническом хищении более 5,6 млн рублей, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы городских судов (ОПС) Дарья Лебедева.
По её словам, капитан первого ранга заместитель начальника Военно-морского политехнического института «Военно-морская академия» Валерий Перцев и профессор кафедры боевого применения средств наблюдения Николай Попов являются подозреваемыми в мошенничестве в особо крупном размере.
"Двести двадцать четвертый гарнизонный военный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя …, вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Перцева и Николая Попова до 4 ноября 2018 года", — сказала Лебедева.
По словам руководителя ОПС, следствие представило в суд материалы, согласно которым 30 мая 2017 года между Минобороны и АО «Морские неакустические комплексы и системы» был заключен госконтракт на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) «Создание опытного образца бортового комплекса управления скрытностью подводных лодок по физическим полям».
Соисполнителями работ по госконтракту являлись ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» и ЗАО "НПФ «АРГОС», ЗАО «СПИИРАН — научно-техническое Бюро Высоких Технологий», АО «МОРЭЛЕКТРОРАДИОКОМПЛЕКТ» и ЗАО «Научно-производственное предприятие „Система“, с которыми заключены договоры соисполнительства для выполнения отдельных видов работ в рамках ОКР „Странник“.
По данным ОПС, в период с 30 мая по сентябрь 2017 года соучастники, осуществлявшие военно-научное сопровождение ОКР и входившие в состав комиссии по приемке результатов работы по первому этапу госконтракта, решили похитить бюджетные деньги. Для этого они фиктивно трудоустраивали путем фиктивного в указанные организации работников Военно-морской академии, перечисляли им за якобы выполняемую работу деньги, затем обналичивали их и похищали.
При этом выполнение части работ по госконтракту производилось не указанными коммерческими организациями, а силами подчиненных работников и военнослужащих Военно-морской академии.
»Таким образом, было похищено не менее 5 681 111 рублей. Подозреваемые против избрания меры возражали, просили избрать домашний арест", — сообщает ОПС.
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