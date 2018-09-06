КРЭТ участвует в выставке «Гидроавиасалон-2018»

Фото: Антон Тушин

«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех в рамках международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» представляет более 80 образцов перспективного оборудования, созданного на основе уникальных инновационных технологий.

Посетители выставки могут ознакомиться с работой электронного барометрического высотомера ВБЭ-СВС-ЦМ, который объединяет функции измерителя высоты, системы воздушных сигналов и системы сигнализации высоты эшелонирования. Специалистам предложен ряд приборов и функционально законченных устройств, созданных предприятиями концерна на замену аналогичным приборам, которые поставляются из-за рубежа.

Отдельно на стенде КРЭТ демонстрируется система регистрации, которая устанавливается на летательные аппараты гражданского назначения. Система предназначена для сбора и преобразования параметрической и звуковой информации, ее сохранения в случае летного происшествия, маркирования местоположения регистратора при его попадании в воду.

На экспозиции концерна показываются также изделия и комплексы для гражданской и военной гидроавиации, вертолетов и беспилотников широкого назначения. Кроме того, представители концерна проведут ряд встреч и деловых переговоров.

Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» проходит с 6 по 9 сентября. Мероприятие организуется раз в два года на территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК им. Г. М. Бериева и аэропорта Геленджик.