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КРЭТ участвует в выставке «Гидроавиасалон-2018»
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КРЭТ участвует в выставке «Гидроавиасалон-2018» 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Фото: Антон Тушин
«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех в рамках международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» представляет более 80 образцов перспективного оборудования, созданного на основе уникальных инновационных технологий.
Посетители выставки могут ознакомиться с работой электронного барометрического высотомера ВБЭ-СВС-ЦМ, который объединяет функции измерителя высоты, системы воздушных сигналов и системы сигнализации высоты эшелонирования. Специалистам предложен ряд приборов и функционально законченных устройств, созданных предприятиями концерна на замену аналогичным приборам, которые поставляются из-за рубежа.
Отдельно на стенде КРЭТ демонстрируется система регистрации, которая устанавливается на летательные аппараты гражданского назначения. Система предназначена для сбора и преобразования параметрической и звуковой информации, ее сохранения в случае летного происшествия, маркирования местоположения регистратора при его попадании в воду.
На экспозиции концерна показываются также изделия и комплексы для гражданской и военной гидроавиации, вертолетов и беспилотников широкого назначения. Кроме того, представители концерна проведут ряд встреч и деловых переговоров.
Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» проходит с 6 по 9 сентября. Мероприятие организуется раз в два года на территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК им. Г. М. Бериева и аэропорта Геленджик.
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