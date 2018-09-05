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Турция заявила России о несогласии с бомбардировкой Идлиба
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Турция заявила России о несогласии с бомбардировкой Идлиба 

ТВ Центр + ещё 4 22 часа назад
Власти Турции считают неправильными удары ВКС России по Идлибу в Сирии. Анкара уже проинформировала Москву об этом рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает ТАСС.
Также он подчеркнул, что Турция стремится предотвратить наступление правительственных войск Сирии в этой провинции, где все еще остаются экстремисты.
"С тех пор как пошли разговоры о возможном нападении на Идлиб, мы прилагаем серьезные усилия, чтобы предотвратить это. Мы считаем неправильными удары по Идлибу в преддверии саммита в Тегеране. После ударов наши компетентные службы провели переговоры. Мы сообщили России, что считаем их неправильными", — отметил он.
Ранее Минобороны опубликовало видео ударов ВКС по боевикам в сирийской провинции Идлиб. Четыре самолета российской авиагруппы с базы Хмеймим высокоточными боеприпасами уничтожили склады террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты. Также два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором террористы собирали летательные аппараты и склады взрывчатых веществ и переносных зенитно-ракетных комплексов.
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