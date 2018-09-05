Турция заявила России о несогласии с бомбардировкой Идлиба

Также он подчеркнул, что Турция стремится предотвратить наступление правительственных войск Сирии в этой провинции, где все еще остаются экстремисты.

"С тех пор как пошли разговоры о возможном нападении на Идлиб, мы прилагаем серьезные усилия, чтобы предотвратить это. Мы считаем неправильными удары по Идлибу в преддверии саммита в Тегеране. После ударов наши компетентные службы провели переговоры. Мы сообщили России, что считаем их неправильными", — отметил он.