Стали известны сроки поступления автономных роботов в российские войска

Автономные военные роботы поступят в российские войска к 2028–2030 годам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора НИИ робототехники и процессов управления Южного федерального университета Михаила Медведева.

По его словам, ученые разрабатывают автономных роботов для воздушных, морских, сухопутных и других войск.

«У нас есть дорожная карта развития, план развития робототехнических средств. Сегодня он выполняется Одиночные образцы автономных систем планируется получить ориентировочно к 2023 году», — рассказал Медведев.

Сейчас решения за роботов принимают операторы. Автономные системы все задачи начнут решать самостоятельно, за исключением вопроса о применении оружия. Согласно дорожной карте, к 2028–2030 планируется создать группировку робототехнических средств. Они войдут в составе общевойсковых сил и средств.