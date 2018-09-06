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Стали известны сроки поступления автономных роботов в российские войска
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Стали известны сроки поступления автономных роботов в российские войска 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Автономные военные роботы поступят в российские войска к 2028–2030 годам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора НИИ робототехники и процессов управления Южного федерального университета Михаила Медведева.
По его словам, ученые разрабатывают автономных роботов для воздушных, морских, сухопутных и других войск.
«У нас есть дорожная карта развития, план развития робототехнических средств. Сегодня он выполняется Одиночные образцы автономных систем планируется получить ориентировочно к 2023 году», — рассказал Медведев.
Сейчас решения за роботов принимают операторы. Автономные системы все задачи начнут решать самостоятельно, за исключением вопроса о применении оружия. Согласно дорожной карте, к 2028–2030 планируется создать группировку робототехнических средств. Они войдут в составе общевойсковых сил и средств.
Программа утверждена на коллегии ВПК правительства РФ.
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