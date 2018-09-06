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В «Ростехе» создали мобильный телефон для подлодок и кораблей
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В «Ростехе» создали мобильный телефон для подлодок и кораблей 

Мир24 3 часа назад
Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» разработал новый комплекс связи, предназначенный для использования на военных подводных лодках и кораблях. В него входят как стационарные, так и мобильные телефоны, сообщили в пресс-службе госкомпании.
В госкорпорации подчеркнули, что новинка является первым модульным решением, обеспечивающим беспроводную связь с бесшовным роумингом для подводных и надводных судов. Ранее на судах использовались только стационарные устройства связи, чья скорость обмена данных была низкой.
Комплекс представляет собой связанные подсистемы, масштабируемые для кораблей разных классов — от малых крейсеров до больших авианосцев. Он включает в себя и связывает в единую систему экраны, телефоны с сенсорными дисплеями, терминалы командной трансляции и датчики контроля за состоянием здоровья членов экипажа. При этом системе не страшны морские условия: ее работу не сможет нарушить ни перепады температур, ни морская качка, ни воздействие воды.
С помощью комплекса экипаж может сообщаться через громкоговорители, телефоны, вести видеонаблюдение, отслеживать состояние и положение членов экипажа и транслировать видео на экранах, установленных в каютах.
Представители «Ростеха» сообщили, что комплекс поступит на вооружение в ближайшее время.
В августе госкорпорация представила на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» прототип экзоскелета для «солдата будущего». Устройство из углепластика копирует биомеханику человека и снижает нагрузку на его вестибулярный аппарат, что позволяет существенно облегчить передвижение военнослужащих с большим грузом.
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