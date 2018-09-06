В Геленджике показали уникальные разработки в авиации и судостроении

Китая, Австралии, Мексики и Чили. Масштабная экспозиция развернулась на берегу геленджикской бухты, и пока гости любуются демонстрационными полетами уникальной российской амфибии Бе-200ЧС и истребителей Су-31, деловые люди оценивают последние отечественные авиационные и корабельные новинки, уже готовые выйти в серийное производство. Причем среди них — представители США

Огромный интерес вызвали российские экранопланы, выпуск которых стремятся возродить в стране. Так, уже готов к производству пассажирский экраноплан А50 «Чайка», который на самом деле может использоваться для самых разных целей.

— У него 50 тонн водоизмещения, и на борт он может брать до 100 пассажиров, — рассказал корреспонденту «РГ» исполнительный директор АО «НПП „Радар ммс“ Иван Анцев . — Экраноплан имеет бипланную схему, способен работать и на внеэкранных режимах, то есть имеет функциональность самолета и может облетать острова и препятствия. При этом он обладает шасси, поэтому существует возможность аэродромного базирования.

»Чайка" предназначена не только для перевозки пассажиров, но и для проведения спасательных и поисковых операций. Сейчас в компании ищут заказчиков как в России , так и в ближнем зарубежье.

— Это полностью отечественная разработка. Двигатели, поисково-спасательное оборудование, радарно-авиационный комплекс — российские, мы стараемся использовать как можно меньше зарубежных компонентов, — добавляет Анцев. — Интереснее применять свои материалы и технологии, так как их проще подстраивать под наши задачи. Использовать экраноплан можно в любое время дня и ночи и в любую погоду.

Перспективный экраноплан Бе-1000 и Бе-2500 разрабатывает и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. Причем сверхтяжелый Бе-2500 может стать платформой для доставки космических аппаратов в верхние слои атмосферы, а его коммерческая нагрузка достигает 1000 тонн.

Еще одна новинка, представленная в Геленджике , — беспилотный 45-килограммовый летательный аппарат, который может нести помимо оптико-электронной еще и радиолокационную станцию. Это позволяет вести поиск на морской поверхности. Полностью автоматический аппарат может находиться в воздухе до 2,5 часа и подниматься на высоту до 2,5 тысячи метров, и это с целевой нагрузкой порядка 12 килограммов.

Примечательно, что он может корректировать свое движение в воздухе и изменять полетное задание на ходу. Есть возможность и групповой работы с беспилотниками данного типа. Образец уже серийный, и его уже можно поставлять заказчику, укомплектовав так, как тот пожелает. На нем даже можно размещать оборудование для поиска затонувших объектов.

В Геленджике показали и модели, которые уже запущены в серийное производство. Они имеют большое значение для экономики страны. Так, зрители активно фотографировались рядом с бело-зеленым красавцем — самолетом для авиахимических работ.

Подробности

Гидроавиасалон в Геленджике — это не только авиация, но и корабли, в прямом смысле летящие в будущее. Суда на подводных крыльях и гражданские экранопланы в самое ближайшее время могут стать вполне привычными в морских акваториях и на внутренних водоемах. Причем не только России.

Когда-то мы имели самый большой в мире флот пассажирских судов на подводных крыльях. Потом был четвертьвековой простой. И, наконец, такие суда стали сходить со стапелей. Пока единичными экземплярами, но зато они спроектированы и построены по самым новейшим технологиям, и у них есть будущее. Свидетельство тому — экспозиция нижегородского Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева. Оно по праву считается мировым лидером в проектировании высокоскоростных судов.

В прошлом году в Рыбинске спустили на воду крылатую «Комету 120М» — первое такое судно за 25 лет. Символично, что крестной матерью судна с космическим именем стала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова

Сегодня эта «Комета» ходит, а точнее, летает, между Севастополем и Ялтой.

Как сообщается, в августе «Комета» перевезла 12 772 пассажира. Всего было выполнено 112 рейсов. Средняя загрузка по всем рейсам составила 99%. Пассажиры судно на подводных крыльях полюбили.

Недавно на воду было спущено судно «Валдай 45Р». Оно меньше по размерам, чем «Комета», перевозит 45-50 пассажиров. Скорость — 70 км/ч. А расход топлива 85 л/час, это очень мало для судов такого типа. Ходить «Валдай» будет по рекам и озерам.

Есть рыночный потенциал и у газотурбохода «Циклон 250М». Это судно рассчитано на перевозку 250 пассажиров на дальность более 1100 км со скоростью свыше 100 км/ч. Отличается хорошей мореходностью, устойчивостью на волне. Идеально подходит для дальних морских маршрутов в Юго-Восточной Азии. Впрочем, найдется для него работа и на наших морях.

На своем стенде нижегородцы показали целую линейку крылатых судов. Есть предложения не только для крупных судовладельцев, но и для частных лиц, причем весьма состоятельных.

В частности, это катер SAGARIS. Сами создатели называют его «Бентли» на подводных крыльях. Салон катера, рассчитанный на пять пассажиров, имеет высшую степень комфортности. Максимальная скорость хода на тихой воде — 120 км/ч, дальность плавания — 1000 км. Выпускается с открытыми и закрытыми салонами. Дизайн обводов SAGARIS можно считать безупречным.

Ведутся работы и в интересах ВМФ. Спроектирован и готов к производству ракетно-артиллерийский катер на подводных крыльях «АНТАРЕС РА» проекта 133РА. Катер может нести четыре крылатые ракеты «Калибр-НКЭ», автоматическую 76,2-мм пушку АК-176М и автоматическую 30-мм артиллерийскую установку АК-630М с дистанционным управлением. Скорость хода — 110 км/ч, дальность плавания — 650 миль. Аналогичных катеров в мире нет.

Самые передовые технологии в области скоростного судостроения и экранопланостроения, которыми владеет Россия, позволяют нам занять лидирующее положение в определенном и весьма престижном секторе мирового рынка морских и речных судов.

Подготовил Сергей Птичкин