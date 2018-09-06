Стали известны сроки поступления в войска автономных военных роботов

Как рассказал РИА Новости Медведев, в настоящее время учеными ведется разработка автономных роботов для разных родов войск.

"У нас есть дорожная карта развития… Национальный центр робототехники, там — план развития робототехнических средств. На сегодняшний день он выполняется — ведется создание образцов робототехнических средств воздушных, морских и иных. Одиночные образцы автономных систем планируется получить ориентировочно к 2023 году", — рассказал Медведев.

Он уточнил, что сейчас при использовании роботов большинство решений применяется оператором, автономные же системы, кроме вопроса о применении оружия, остальные задачи будут решать самостоятельно.