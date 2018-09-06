Уральский полпред поднимет вопрос о возвращении в Нижний Тагил выставки Russia Arms Expo 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов готов поднять вопрос о возвращении в Нижний Тагил (Свердловская область) международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo. Об этом в четверг он заявил на встрече с журналистами.
Выставка Russia Arms Expo проходила в Нижнем Тагиле десять раз. В 2017 году она была перенесена в подмосковный парк «Патриот» и получила новое название — Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения — 2017».
"Никто мне пока не докладывал про эту выставку, я готов позаниматься этим. Почему бы и нет. Я поговорю с Борисовым [вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса], — сказал Цуканов.
По его словам, выставку наверняка можно было сохранить, если бы были приняты правильные управленческие решения. «Если была возможность эту выставку оставить и были бы созданы все условия, никто бы ни принял это решение, в этом не было бы нужды», — уверен полпред.
В сентябре 2017 года о том, что выставка вооружений Russian Arms Expo может быть возвращена в Нижний Тагил в новом формате, заявлял и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Тогда сообщалось, что форум будет затрагивать вопросы диверсификации.
Russia Arms Expo — международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов, которая проходила с 1999 по 2015 год в Нижнем Тагиле на базе полигона Старатель Нижнетагильского государственного демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» (ФКП «НИИМ»). С 2000 года выставка проводилась один раз в два года, несколько раз меняла свое название. По данным организаторов, она входила в десятку крупнейших мировых выставок вооружения, ежегодно ее посещали более 20 тыс. человек.