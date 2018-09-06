Уральский полпред поднимет вопрос о возвращении в Нижний Тагил выставки Russia Arms Expo

ЕКАТЕРИНБУРГ , 6 сентября. / ТАСС /. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов готов поднять вопрос о возвращении в Нижний Тагил ( Свердловская область ) международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo. Об этом в четверг он заявил на встрече с журналистами.

Выставка Russia Arms Expo проходила в Нижнем Тагиле десять раз. В 2017 году она была перенесена в подмосковный парк «Патриот» и получила новое название — Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения — 2017».

"Никто мне пока не докладывал про эту выставку, я готов позаниматься этим. Почему бы и нет. Я поговорю с Борисовым [вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса], — сказал Цуканов.

По его словам, выставку наверняка можно было сохранить, если бы были приняты правильные управленческие решения. «Если была возможность эту выставку оставить и были бы созданы все условия, никто бы ни принял это решение, в этом не было бы нужды», — уверен полпред.

В сентябре 2017 года о том, что выставка вооружений Russian Arms Expo может быть возвращена в Нижний Тагил в новом формате, заявлял и вице-премьер Дмитрий Рогозин . Тогда сообщалось, что форум будет затрагивать вопросы диверсификации.