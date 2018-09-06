Ещё
Уральский полпред поднимет вопрос о возвращении в Нижний Тагил выставки Russia Arms Expo
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральский полпред поднимет вопрос о возвращении в Нижний Тагил выставки Russia Arms Expo 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов готов поднять вопрос о возвращении в Нижний Тагил (Свердловская область) международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo. Об этом в четверг он заявил на встрече с журналистами.
Выставка Russia Arms Expo проходила в Нижнем Тагиле десять раз. В 2017 году она была перенесена в подмосковный парк «Патриот» и получила новое название — Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения — 2017».
"Никто мне пока не докладывал про эту выставку, я готов позаниматься этим. Почему бы и нет. Я поговорю с Борисовым [вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса], — сказал Цуканов.
По его словам, выставку наверняка можно было сохранить, если бы были приняты правильные управленческие решения. «Если была возможность эту выставку оставить и были бы созданы все условия, никто бы ни принял это решение, в этом не было бы нужды», — уверен полпред.
В сентябре 2017 года о том, что выставка вооружений Russian Arms Expo может быть возвращена в Нижний Тагил в новом формате, заявлял и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Тогда сообщалось, что форум будет затрагивать вопросы диверсификации.
Russia Arms Expo — международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов, которая проходила с 1999 по 2015 год в Нижнем Тагиле на базе полигона Старатель Нижнетагильского государственного демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» (ФКП «НИИМ»). С 2000 года выставка проводилась один раз в два года, несколько раз меняла свое название. По данным организаторов, она входила в десятку крупнейших мировых выставок вооружения, ежегодно ее посещали более 20 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Чемпионат России по аквабайку стартует в Геленджике На "Гидроавиасалоне-2018" представят новый катер на подводных крыльях "Сагарис" Выставка-форум "Гидроавиасалон" в 12-й раз начинает работу в Геленджике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей246
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу678
На Россию надвигается апокалипсис93
Вдова Захарченко выступила с заявлением228
Россия закроет небо131
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение