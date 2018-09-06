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Дамаск уничтожил все химическое оружие при содействии США, заявили в Сирии
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Дамаск уничтожил все химическое оружие при содействии США, заявили в Сирии 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Весь имевшийся у Дамаска арсенал химоружия был уничтожен при содействии США, заявил в четверг глава МИД Сирии Валид Муаллем.
"Хочу подтвердить, что у Сирии нет химического оружия, так как оно было уничтожено с момента присоединения к Организации по запрещению химического оружия. В то время американские корабли вывезли все сирийские химические вещества и оружие, которое было ликвидировано в Средиземном море. Поэтому у нас нет химического оружия", — сказал глава сирийского внешнеполитического ведомства в интервью журналу «Международная жизнь».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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