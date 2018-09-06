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Южная Корея представила ракетный двигатель собственного производства
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Южная Корея представила ракетный двигатель собственного производства 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Южнокорейский институт аэрокосмических исследований представил ракетный двигатель собственного производства, испытания летного образца ракеты-носителя с его использованием намечены на конце октября.
"После более 90 статических испытаний были решены технические проблемы, и теперь (разработка) находится на этапе стабилизации работы. Планируется, что в ходе испытательного пуска будет проверена работа двигателя в полете", — говорится в сообщении на сайте института.
Жидкостный ракетный двигатель тягой 75 тонн был представлен на международном симпозиуме в южнокорейском космическом центре Наро. Летный образец представляет собой вторую из трех ступеней ракеты-носителя «Нури» (KSLV-2). Его длина составляет 25,8 метра, максимальный диаметр — 2,6 метра, вес — 52,1 тонны.
Как передает агентство Ренхап со ссылкой на руководителя группы по технической разработке ракеты-носителя Ок Хо Нама, летное испытание намечено на 25 октября, но эту дату еще предстоит согласовать с властями страны.
По его словам, в случае успеха в 2021 году будет осуществлен первый запуск южнокорейской ракеты-носителя «Нури» (KSLV-2).
В 2013 году Южная Корея после ряда неудачных испытаний впервые провела успешный запуск собственной ракеты-носителя «Наро» (KSLV-I). Ракета-носитель создавалась в сотрудничестве с российским космическим Центром имени Хруничева и была оснащена двигателем российского производства.
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