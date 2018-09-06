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Началась разработка концепции развития инфраструктуры для авиации в Петербурге и Ленобласти
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Началась разработка концепции развития инфраструктуры для авиации в Петербурге и Ленобласти 

АСН-Инфо 5 часов назад
Фото: АСН-Инфо
АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» разрабатывает концепцию развития инфраструктуры для авиации общего назначения, региональной и местной авиации в Петербурге и Ленобласти.
Мониторинг, проведенный сотрудниками дирекции, показывает, что с 1992 года количество объектов воздушного транспорта в двух регионах сократилось с 17 до 1.
Слабая доступность отдаленных пунктов Ленинградской области, нереализуемый туристический потенциал, невозможность своевременной организации медицинской помощи и транспортировки граждан в случаях чрезвычайных ситуаций, отсутствие возможности обучения и летной практики — все это является последствиями неэффективного использования инфраструктуры воздушного транспорта.
Разработка концепции направлена, в частности, на оптимизацию использования существующей инфраструктуры и формирование перспектив развития объектов, обеспечивающих полеты воздушных судов (взлетно-посадочных полос, посадочных площадок) и сопутствующей инфраструктуры (топливо-заправочные комплексы, авиационные учебные центры).
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