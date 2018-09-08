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«Ростех» поставит оператору санитарной авиации 150 медицинских вертолетов
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«Ростех» поставит оператору санитарной авиации 150 медицинских вертолетов 

Rambler News Service + ещё 7 12 часов назад
Фото: Ростех
Предприятия «Ростеха» в ходе выставки «Гидроавиасалон-2018» подписали контракты на поставку санитарной авиации 150 медицинских вертолетов «Ансат» и Ми-8АМТ, сообщили в госкорпорации.
«Дочерние структуры госкорпорации «Ростех» — «Вертолеты России», Национальная служба санитарной авиации (НССА) и ООО «Авиакапитал-Сервис» — подписали контракты на поставку 104 вертолетов «Ансат» и 46 вертолетов Ми-8АМТ в медицинском оснащении. Также заключены соглашения о послепродажном обслуживании техники», — говорится в пресс-релизе.
В госкорпорации пояснили, что договоренности о поставке вертолетной техники будут реализованы в рамках проекта по созданию единого оператора услуг санитарной авиации в российских регионах.
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