«Ростех» поставит оператору санитарной авиации 150 медицинских вертолетов

Предприятия «Ростеха» в ходе выставки «Гидроавиасалон-2018» подписали контракты на поставку санитарной авиации 150 медицинских вертолетов «Ансат» и Ми-8АМТ, сообщили в госкорпорации.

«Дочерние структуры госкорпорации «Ростех» — «Вертолеты России», Национальная служба санитарной авиации (НССА) и ООО «Авиакапитал-Сервис» — подписали контракты на поставку 104 вертолетов «Ансат» и 46 вертолетов Ми-8АМТ в медицинском оснащении. Также заключены соглашения о послепродажном обслуживании техники», — говорится в пресс-релизе.

В госкорпорации пояснили, что договоренности о поставке вертолетной техники будут реализованы в рамках проекта по созданию единого оператора услуг санитарной авиации в российских регионах.