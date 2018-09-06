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Новейшая гражданская техника «Вертолетов России» — на «Гидроавиасалоне-2018»
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Новейшая гражданская техника «Вертолетов России» — на «Гидроавиасалоне-2018» 

Ростех 5 часов назад
Фото: Ростех
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех представляет новейшие гражданские вертолеты в рамках международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018», которая проходит с 6 по 9 сентября в Геленджике.
В частности, на выставке демонстрируется модернизированный «Ансат» в VIP-конфигурации. На вертолет установлена система активного гашения вибраций, а также улучшенные энергопоглощающие пассажирские кресла.
На статической стоянке холдинга гости и участники выставки могут ознакомиться со средне-тяжелым вертолетом Ми-38 и легким VRT500, впервые представленным широкой публике в мае этого года.
Кроме того, на выставке холдинг представляет активно эксплуатируемые санитарной авиацией вертолеты «Ансат» и Ми-8АМТ с медицинскими модулями. С 2017 года холдинг передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 46 санитарных вертолетов, которые используются в регионах России для экстренной доставки жителей удаленных районов в медицинские учреждения.
«В этом году мы делаем акцент на наших медицинских вертолетах, поскольку холдинг участвует в реализации федеральной программы по развитию санитарной авиации в России, и этот проект для нас — один из ключевых. Запланирован ряд подписаний с заказчиками, в том числе по теме санитарной авиатехники», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
На стенде «Вертолетов России» в рамках «Гидроавиасалона-2018» также представлены вертолеты «Ансат», Ми-171А2 и Ка-32А11ВС в поисково-спасательном варианте.
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