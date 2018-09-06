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«Ростех» создал многофункциональный интегрированный комплекс связи для морских судов
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«Ростех» создал многофункциональный интегрированный комплекс связи для морских судов 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», разработал многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС для использования на подводных и надводных судах.
«Слаженность действий экипажа, скорость получения и передачи информации особенно важны на боевых кораблях. Ранее члены экипажа для связи с командиром должны были использовать стационарное устройство. Применение нашей разработки позволит любому члену экипажа в любом месте корабля иметь возможность оперативно получить и передать информацию», — заявил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.
В холдинге сообщают, что МИКС является первым модульным решением, которое обеспечивает беспроводную связь с бесшовным роумингом.
Комплекс объединяет в единую систему экраны, радиотелефоны с сенсорными дисплеями, терминалы командной трансляции, датчики контроля физиологического состояния членов экипажа.
МИКС обеспечивает внутрикорабельную громкоговорящую связь, корабельную телефонную связь, видеонаблюдение и трансляцию видеоконтента на экранах, установленных в каютах.
В «Росэлектронике» отмечают, что оборудование устойчиво к сильной качке, перепаду температур и воздействию морской воды.
Ранее представитель госкорпорации «Ростех» рассказал, что в резиденции американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне установлены средства связи российского производства для ведения прямых переговоров с Москвой.
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