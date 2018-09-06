«Ростех» создал многофункциональный интегрированный комплекс связи для морских судов

Холдинг «Росэлектроника» , входящий в «Ростех» , разработал многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС для использования на подводных и надводных судах.

«Слаженность действий экипажа, скорость получения и передачи информации особенно важны на боевых кораблях. Ранее члены экипажа для связи с командиром должны были использовать стационарное устройство. Применение нашей разработки позволит любому члену экипажа в любом месте корабля иметь возможность оперативно получить и передать информацию», — заявил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

В холдинге сообщают, что МИКС является первым модульным решением, которое обеспечивает беспроводную связь с бесшовным роумингом.

Комплекс объединяет в единую систему экраны, радиотелефоны с сенсорными дисплеями, терминалы командной трансляции, датчики контроля физиологического состояния членов экипажа.

МИКС обеспечивает внутрикорабельную громкоговорящую связь, корабельную телефонную связь, видеонаблюдение и трансляцию видеоконтента на экранах, установленных в каютах.

В «Росэлектронике» отмечают, что оборудование устойчиво к сильной качке, перепаду температур и воздействию морской воды.