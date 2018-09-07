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Для кораблей придумали мобильный телефон
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Для кораблей придумали мобильный телефон 

Популярная механика + ещё 4 7 часов назад
Фото: Популярная механика
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех», новый комплекс МИКС является первым модульным решением, обеспечивающим беспроводную связь с бесшовным роумингом для подводных и надводных судов различного ранга. Ранее на судах использовалась только стационарная внутриобъектовая связь, что значительно снижало скорость обмена необходимой информацией. На борту судна многофункциональный интегрированный комплекс связи обеспечивает корабельную телефонную связь, внутрикорабельную громкоговорящую связь, видеонаблюдение, мониторинг местоположения и физиологического состояния экипажа, а также трансляцию видео на экранах, установленных в каютах экипажа.
За пределами судна МИКС поддерживает телефонную связь, телеграф, видеоконференции, обмен данными и файлами. Конструктивно комплекс связи представляет собой связанные функциональные подсистемы, масштабируемые под различные ранги и классы кораблей — как малые крейсеры, так и большие авианесущие группы. Комплекс объединяет в единую систему экраны, радиотелефоны с сенсорными дисплеями, терминалы командной трансляции и датчики контроля физиологического состояния члена экипажа. Оборудование построено исключительно на отечественной программно-аппаратной платформе с учётом эксплуатации в условиях сильной качки, воздействия морской воды и широкого диапазона температур.
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