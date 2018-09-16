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В Донбассе отмечено увеличение активности украинских беспилотников
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В "деле Скрипалей" случился неожиданный поворот
В "деле Скрипалей" случился неожиданный поворот

В Донбассе отмечено увеличение активности украинских беспилотников 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 81 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Донецкая народная республика заявляет об усилении разведывательной деятельности украинских силовиков при помощи беспилотников.
«Дежурные смены ПВО ДНР отмечают усиление разведывательной деятельности с применением беспилотной авиации… Всего за прошедшие сутки нами зафиксирована работа шести беспилотников противника», — передает слова главы пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова РИА «Новости».
По его словам, беспилотники использовались для наведения минометного огня по позициям ополчения в пригороде Донецка.
При обстрелах, как заявили в СЦКК, ВСУ используют стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.
Украинские силовики продолжают обстрелы территории донбасских республик. Так, в начале недели ВСУ обстреляли школу в ЛНР из гранатометов.
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