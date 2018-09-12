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В ДНР заявили об участии американских инструкторов в подготовке силовиков
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В ДНР заявили об участии американских инструкторов в подготовке силовиков 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК 12 сен — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики в среду заявило об участии инструкторов вооруженных сил США в подготовке украинских силовиков на территории Донбасса.
"Нами неоднократно фиксируется участие инспекторов вооруженных сил США в мероприятиях боевой подготовки на полигонах Украины… общее руководство тренировочным процессом возложено на полковника Кима Уорта из состава командования сил ССО корпуса морской пехоты США", — заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Он уточнил, что в настоящее время такие занятия проходят на полигоне населенного пункта Урзуф в 30 километрах от Мариуполя. Там проходят подготовку украинские силовики, а также бойцы нацбатальонов «Азов» (против которого в России возбуждено уголовное дело) и «Аратта». В оперативном командовании ДНР призвали мировую общественность обратить внимание на факт участия инструкторов из США в подготовке силовиков.
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