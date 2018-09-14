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В ДНР сообщили о стягивании украинской артиллерии в район Мариуполя
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В ДНР сообщили о стягивании украинской артиллерии в район Мариуполя 

Российская Газета + ещё 59 3 часа назад
В самопровозглашенной ДНР заявили, что под предлогом проведения соревнований украинские силовики стягивают в район Мариуполя артиллерию.
"Под прикрытием проведения с 17 до 22 сентября на полигоне вблизи населенного пункта Урзуф соревнования на лучшую артиллерийскую батарею к Мариуполю стягиваются артиллерийские установки 2С7 «Пион» калибром 203 мм.., — сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин журналистам. — Напомню, что дальность стрельбы этих артустановок достигает 47 километров. Нахождение этого вооружения на окраинах Мариуполя позволит нанести удары по Новоазовску".
Басурин также рассказал, что в распоряжении сил ДНР находится украинский беспилотник «Лелека-100», который в ходе полета над территорией Украины зафиксировал расположение ряда важных объектов.
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