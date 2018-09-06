Учения «Восток-2018» не затронут Курилы, заявили в Генштабе

"Насколько я знаю, по плану учений в районе Курильских островов никаких боевых действий разрываться не будет. Масштаб не тот. Поэтому ваше беспокойство излишне", — сказал генерал на специальном брифинге.

Учения станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Маневры пройдут 11-15 сентября, на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.