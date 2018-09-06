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Учения «Восток-2018» не затронут Курилы, заявили в Генштабе
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Учения «Восток-2018» не затронут Курилы, заявили в Генштабе 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Никаких боевых действий в районе Курильских островов в ходе маневров «Восток-2018» разыгрываться не будет, сообщил в четверг начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов японскому журналисту.
"Насколько я знаю, по плану учений в районе Курильских островов никаких боевых действий разрываться не будет. Масштаб не тот. Поэтому ваше беспокойство излишне", — сказал генерал на специальном брифинге.
Учения станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Маневры пройдут 11-15 сентября, на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.
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