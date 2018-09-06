Индия и США подписали соглашение по средствам связи и безопасности

"Подписанное сегодня соглашение COMCASA позволит Индии получить доступ к передовым технологиям США и улучшить обороноспособность ее вооруженных сил", — сказала Ситхараман по итогам первого министерского диалога США и Индии в формате «2+2», который прошел в четверг в Нью-Дели.

Глава оборонного ведомства Индии подчеркнула, что военное сотрудничество является важнейшим измерением стратегического партнерства двух стран и подтвердила обоюдное намерение сторон продолжать работу над его развитием.

Как сообщил в свою очередь РИА Новости осведомленный источник в Нью-Дели, подписанное соглашение позволит Индии использовать высокозащищенные средства связи, установленные на импортируемых Индией американских боевых платформах. В их число входят самолеты C-130J, С-17, а также ряд других самолетов и вертолетов производства США, состоящих на вооружении Индии.