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Индия и США подписали соглашение по средствам связи и безопасности
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Индия и США подписали соглашение по средствам связи и безопасности 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен — РИА Новости. Индия и США в четверг подписали «Соглашение о совместимости средств связи и безопасности» (Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA), дающее Нью-Дели возможность приобретать американское высокотехнологичное оборудование для высокозащищенных систем связи, заявила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.
"Подписанное сегодня соглашение COMCASA позволит Индии получить доступ к передовым технологиям США и улучшить обороноспособность ее вооруженных сил", — сказала Ситхараман по итогам первого министерского диалога США и Индии в формате «2+2», который прошел в четверг в Нью-Дели.
Глава оборонного ведомства Индии подчеркнула, что военное сотрудничество является важнейшим измерением стратегического партнерства двух стран и подтвердила обоюдное намерение сторон продолжать работу над его развитием.
Как сообщил в свою очередь РИА Новости осведомленный источник в Нью-Дели, подписанное соглашение позволит Индии использовать высокозащищенные средства связи, установленные на импортируемых Индией американских боевых платформах. В их число входят самолеты C-130J, С-17, а также ряд других самолетов и вертолетов производства США, состоящих на вооружении Индии.
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