Курс по подготовке разработчиков беспилотных авиационных систем запустили в МИСиС

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и компания Copter Express запустили курс по подготовке разработчиков беспилотных авиационных систем, который ляжет в основу магистерской программы уже в 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Курс подготовки разработчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет проходить на базе кафедры автоматизированных систем управления института ИТАСУ НИТУ «МИСиС». Партнер — компания Copter Express — российский разработчик и производитель БПЛА, специализирующийся на создании автономных промышленных дронов, а также образовательных конструкторов БПЛА. В 2016 г. по инициативе компании была создана компетенция WorldSkills Russia «Управление беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Как уточняется, курс по компетенциям БПЛА будет посвящен разработке программного обеспечения и специальных физических меток для стабильного автономного перемещения дронов по заданной траектории. В НИТУ «МИСиС» уже создается специальная лаборатория, где студенты смогут заниматься разработкой и тестированием дронов, готовить проектные и выпускные квалификационные работы, а также готовиться к участию в российских и международных соревнованиях по робототехнике.