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Курс по подготовке разработчиков беспилотных авиационных систем запустили в МИСиС
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Курс по подготовке разработчиков беспилотных авиационных систем запустили в МИСиС 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и компания Copter Express запустили курс по подготовке разработчиков беспилотных авиационных систем, который ляжет в основу магистерской программы уже в 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Курс подготовки разработчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет проходить на базе кафедры автоматизированных систем управления института ИТАСУ НИТУ «МИСиС». Партнер — компания Copter Express — российский разработчик и производитель БПЛА, специализирующийся на создании автономных промышленных дронов, а также образовательных конструкторов БПЛА. В 2016 г. по инициативе компании была создана компетенция WorldSkills Russia «Управление беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.
Как уточняется, курс по компетенциям БПЛА будет посвящен разработке программного обеспечения и специальных физических меток для стабильного автономного перемещения дронов по заданной траектории. В НИТУ «МИСиС» уже создается специальная лаборатория, где студенты смогут заниматься разработкой и тестированием дронов, готовить проектные и выпускные квалификационные работы, а также готовиться к участию в российских и международных соревнованиях по робототехнике.
«Родоначальником работ по беспилотным системам и техническому зрению в НИТУ «МИСиС» является кафедра инженерной кибернетики, которую возглавляет президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. В январе в НИТУ «МИСиС» мы запустили полигон для тестирования наземного беспилотного транспорта в рамках НОЦ «Интеллектуальное горное предприятие» совместно с АО «Вист Групп». Сейчас совместно с компанией Copter Express мы заканчиваем создание нового полигона, лаборатории беспилотных авиационных систем. Уже в будущем году мы планируем создать отдельную магистерскую программу, посвященную беспилотным транспортным системам и дронам, где одна специализация будет посвящена наземной технике, а другая — авиации», — приводятся в сообщении слова и.о. директора института ИТАСУ Сергея Солодова.
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