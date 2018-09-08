Беспилотникам в России позволят летать без разрешения

Правительство РФ намерено внести изменения в правила использования беспилотных летательных аппаратов. Предполагается позволить владельцам БПЛА запускать их в некоторых случаях без специальных разрешений. Сейчас закон предполагает, что разрешение необходимо для каждого запуска на любую дистанцию и высоту.

«Теперь без разрешения можно будет летать в пределах визуальной видимости. Если беспилотное воздушное судно взлетает на высоту до 150 метров, то на него не нужно получать разрешения», — цитирует РИА «Новости» главу ассоциации «Аэронет» Глеба Бабинцева.

Разрешение на полеты в любом случае будет необходимо в запретных зонах — над аэропортами, атомными станциями, секретными объектами. Разрешения будут выдавать местные чиновники. Как считает Глеб Бабинцев, от изменений в законе выиграют в первую очередь владельцы беспилотников. Сейчас официально для каждого полета с целью аэрофотосъемки, сельхозработ и так далее нужно оформить множество бумаг и разрешений.

Ранее «СП» писала о том, что в Китае была введена в эксплуатацию первая база для испытаний беспилотных летательных аппаратов.

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