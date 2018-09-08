ОДК при создании двигателя ПД-35 будет использовать технологию «Цифрового двойника»

"Цифровой двойник" — это совокупность математических моделей, которые позволяют определить облик двигателя на всех этапах жизненного цикла и обеспечить изготовление первого натурного образца соответствующего всем требованиям технического задания. Таким образом, это позволяет на порядок сократить время создания нового изделия и вывод его на рынок.

"С применением технологии «Цифрового двойника» создавались двигатели SaM146, ПД-14, морские двигатели — с первых натурных образцов мы получили заданные характеристики — это результат именно этих технологий. Есть другие изделия, например, перспективный двигатель для Су-57. В проектах, которые сегодня находятся в стадии формирования технического облика, мы также внедряем технологию «Цифрового двойника» — это вертолетные газотурбинные двигатели, гражданские двигатели нового поколения, в том числе ПД-35", — сказал Шмотин.

Также он рассказал, что принципы «Цифрового двойника» внедряются при эксплуатации двигателей на самолетах «Сухой Суперджет-100» (Sukhoi Superjet-100), будут использованы для ближне-среднемагистральных самолетов МС-21, самолетов-амфибий Бе-200. Данные полученные при испытаниях необходимы для уточнения математических моделей и эффективного использования цифрового двойника на этапе эксплуатации для снижения стоимости жизненного цикла и обеспечения надежности и безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что завершение опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию перспективного двигателя большой тяги ПД-35 планируется в 2025 году. Базовый двигатель большой тяги ПД-35 будет предназначен для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Совместно с ведущими отраслевыми институтами России уже определен перечень технологий, «реализация которых в рамках программы позволит создать конкурентоспособный двигатель, не уступающий лучшим зарубежным аналогам, вводимых в эксплуатацию после 2020 года», сообщали в ОДК.