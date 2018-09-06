The National Interest (США): 300 тысяч солдат, тысяча самолетов, 900 танков и одна цель

Российский президент Владимир Путин никогда не нападет на Западную Европу.

Давайте поиграем в эту игру, просто ради развлечения. Россия осуществляет вторжение, используя для этого тысячи танков, самолеты и сухопутные войска. Европа из-за постоянных сокращений военных бюджетов оказывается побежденной. Вскоре после этого российская экономика разваливается из-за огромной стоимости мобилизации своих вооруженных сил, а Москва оккупирует европейские государства, заполненные беженцами и, возможно, повстанцами. Китай никому не помогает, потому что в результате происходящих событий он может стать единственной сверхдержавой. Соединенные Штаты пытаются выполнить свои обязательства в рамках НАТО и, вероятно, отвечают ограниченными ядерными ударами, а Россия делает то же самое. Возможно, после этого происходит эскалация, количество жертв войны и голода становится невероятно большим, — а для любого стратегического планировщика это невозможная цена, которую нужно платить в интересах территориальных приобретений.

Это один из самых плохих сценариев, и его стоит исключить перед началом военных учений «Восток 2018», в которых примут участие более 300 тысяч российских солдат, тысяча самолетов, 900 танков, а также военно-морская армада из 25 кораблей в Средиземном море. Речь идет о крупнейшей военной игре после окончания холодной войны. Чтобы понять причину ее проведения, нужно вернуться назад в 1981 год.

«Война, война никогда не меняется»

В последний раз русский министр обороны так сильно бряцал оружием в ходе военных учений «Запад 1981», которые изучающим геополитику студентам известны как сценарий российской агрессии под названием «Что если?» (What If?). Тогда в учениях приняли участие 100 тысяч военнослужащих, были задействованы также установки со стратегическими ракетами «земля — земля», была проведена высадка десанта, и, помимо этого, было привлечено безумно большое количество танковых подразделений, — все это было сделано для одного музыкального видео, демонстрирующего советскую мощь.

В тот момент Соединенные Штаты рассматривали учения «Запад 81» как возможную мобилизацию для захвата Западной Европы. Не будем забывать, что в 1981 году Советский Союз уже оккупировал Афганистан , президент Рональд Рейган только что вступил в должность, а съемки вызывающего панику фильма «Красный рассвет» (Red Dawn), еще не начались. Учения «Запад 81» стали также «первой масштабной подготовкой конфликта с применением обычных вооружений без имитации эскалации до ядерного уровня» (по оценке экспертов из корпорации RAND). Эти учения создали прецедент, и проводились они по сценарию, который не приводил к ядерной войне.

В конечном итоге все страхи по поводу красной волны и мощного потока советских воинов, сметающих на своем пути демократии в Западной Европе, оказались преувеличенными, тогда как само советское государство и его стратегические приготовления быстро теряли силу. В стране царил дефицит, за хлебом выстраивались очереди, уровень жизни был низким, а люди вынуждены были устраивать свою жизнь в условиях полицейского государства. Начатая Горбачевым в 1980-е годы либерализация позволила сателлитам советского государства отделиться от «хромой утки», от своего корабля-матки, и в результате русская империя на самом деле прекратила существование.

Нынешние учения «Восток 18» являются такого же рода русской бравадой. В России регулярно проводятся военные учения, и то же самое делают большинство других современных армий, но единственное отличие в данном случае состоит в их масштабах и цене. Российская экономика, как всем известно, находится в плачевном состоянии. Хотя она не так плоха, как это было во время правления Ельцина, уровень жизни простых россиян упал на 20% после 2014 года, — такие данные приводит французский телеканал France24. Аннексия Крыма в 2014 году разрушила все основанные на доброй воле отношения, которые Российская Федерация ранее установила с либеральным мировым порядком. Введенные против российских компаний санкции ограничили инвестиции за пределами нефтяного сектора, ограничив тем самым способность этой страны уменьшить свою зависимость от экспорта энергоресурсов.

В результате возникших экономических проблем российский оборонный бюджет сократился на 17% в прошлом году, а это существенное снижение для страны, вовлеченной в многочисленные заграничные авантюры с 2008 года и готовящейся провести одни из самых крупных военных учений в истории. Россия не может позволить себе получить танки нового поколения, а истребитель Су-57, возможно, не будет производиться в заслуживающем упоминания количестве. Так почему же в таком случае Россия намерена потратить столь значительные средства на проведение военных учений?

Нужно потратить деньги для того, чтобы их получить

В определенном смысле военные учения «Восток 2018» являются частью более масштабной кампании, целью которой является укрепление имиджа России как господствующей военной державы. Помимо общей победы в области направленной за пределы страны пропаганды, эти учения гальванизируют патриотически настроенных людей на низовом уровне, тоскующих по советским временам, а происходит все это в тот момент, когда недовольство экономической ситуацией вызывает уличные протесты против находящихся у власти авторитарных фигур. По сути, после вмешательства в выборы за границей Россия воспринимается как своего имиджборд 4chan, как страна, обладающая серьезными навыками в области темного сетевого искусства и готовая просто ради забавы троллить нечего не подозревающие демократии.

Россия — не единственный тоталитарный режим, рассчитывающий на получение соответствующего эффекта в области работы с общественностью в результате проведения этих учений. Китайский контингент из состава Народно-освободительной армии (3200 солдат и 900 единиц техники) планирует принять участие в этой военизированной вечеринке на севере. С момента китайско-российского конфликта отношения между Россией и Китаем колеблются в диапазоне от подозрительности до откровенной враждебности.

Однако экономка Китая растет, и поэтому Россия видит в своем соседе рынок для природного газа, союзника в противостоянии с либеральным мировым порядком, а также страну, которой можно продавать оружие. За последние три года военное сотрудничество между Китаем и Россией преодолело российские страхи по поводу воровства Китаем государственных секретов, и в результате было заключено соглашение в объеме 2,5 миллиарда долларов о поставке истребителей Су-35С, то есть Пекин получит самолеты, которые до недавнего времени вообще не были предметом обсуждения из-за опасений по поводу того, что Китай с помощью обратного инжиниринга сможет воспроизвести российские двигатели с изменяемым вектором тяги.

Однако на фоне начинающегося российско-китайского сотрудничества и реализации иных замыслов другие вопросы выходят на первый план российской стратегической повестки.

Сирийский фактор

Если наращивание сотрудничества с Китаем является долгосрочной целью, то краткосрочная выгода от проведения этих гигантских учений имеет более актуальный характер: они призваны укрепить позиции России в период напряженности из-за военного конфликта в Сирии.

В последние недели режим Башара Асада , по имеющимся данным, готовит вторжение в удерживаемую повстанцами провинцию Идлиб, которая является последним крупным опорным пунктом для тех, кто ведет борьбу против Сирийской арабской армии. При этом Россия направила в Средиземное море большое количество своих кораблей в ожидании предполагаемого удара Соединенных Штатов в ответ на химическую атаку против повстанцев. Российское Министерство иностранных дел даже выступило с предупреждением об атаке «под чужим флагом» с применением химического оружия, которую готовят Соединенные Штаты и сирийские повстанцы, и это предупреждение на самом деле напускает информационный туман на тот случай, если Асад использует химическое оружие для устрашения повстанцев в Идлибе.

Помимо получения в свое распоряжение удобного порта в Средиземном море, Россия также приобрела непосредственный опыт ведения экспедиционных войн, получила информацию о применяемой Соединенными Штатами тактике против ее объектов, а также провела испытания в реальной обстановке новейших образцов своего оружия. Российский президент Владимир Путин достаточно откровенно заметил: «Применение наших вооруженных сил в боевых условиях — это уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования». Судя по его словам, речь идет также об испытании в сирийском небе таких дорогостоящих видов вооружений как истребитель пятого поколения Су-57.

Это не обязательно является хорошим предзнаменованием. Хотя предыдущие ответные удары против Сирии со стороны Соединенных Штатов прошли без особых проблем, нельзя исключить возможности ошибки со стороны американских военных или попыток России самой вмешаться и нанести удар — кинетический или в области электронно-магнитного спектра.

Хотя применение радиопомех считается агрессивным действием против Соединенных Штатов, сложность ситуации в Сирии оставляет много места для дебатов о том, как американские военные могут ответить на применение Россией электронных средств подавления. А мобилизация 300 тысяч солдат, даже если они находятся к востоку от Урала, сигнализирует Соединенным Штатам о том, что им, возможно, придется заплатить свою цену за пределами Средиземного моря в случае применения силы в Сирии.

«Украина — это игра для вас?»

В случае перемещения большого количества людей и техники возникает дополнительная польза: в этот момент можно скрыть запрещенную передачу оружия. В последние дни в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлен процесс погрузки устарелых основных боевых танков Т-62М на железнодорожные платформы. Эти поезда якобы направляются в сепаратистские регионы Украины, где пророссийские повстанцы продолжают ежедневную борьбу с украинскими военными. Значительно проще отрицать транспортировку старой российской военной техники, если в этот момент тысячи единиц бронетехники перемещаются внутри территории России.

Польза от учений «Восток 18» состоит не только в военных приготовлениях и тренировке, речь идет также о менее очевидных целях, которые призваны еще больше укрепить великодержавную стратегию Путина, направленную против Соединенных Штатов и их союзников. Когда проходят учения с участием 300 тысяч солдат, то речь идет уже не о деньгах, а о направлении соответствующего послания.