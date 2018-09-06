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Партия из 12 танков Т-72Б3 поступит в Центральный военный округ до конца года
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Партия из 12 танков Т-72Б3 поступит в Центральный военный округ до конца года 

ТАСС 6 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Казанское высшее танковое училище и Омский бронетанковый институт получат до конца года партию из 12 танков Т-72Б3. Об этом журналистам в четверг, в преддверии Дня танкиста, сообщил начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) полковник Андрей Терюхов.
"До конца года планируем получить партию из 12 танков Т-72Б3, из которых девять будут поставлены в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. С учетом ранее поставленных 22 бронемашин батальон обеспечения учебного процесса будет полностью укомплектован танками Т-72 последней модификации", — сказал полковник.
Еще три танка Т-72Б3 предназначены в Омский автобронетанковый инженерный институт (филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева). «Линейка танков в институте разнообразная с учетом инженерной специфики вуза. В ней представлены как танки семейства Т-72, так и танки Т-80», — пояснил он.
По данным собеседника агентства, всего за 2018 год в войска округа спланирована поставка свыше 400 единиц современных образцов автобронетанковой техники. «До конца года планируем получить свыше 50 единиц техники, в основном это мастерские по ремонту бронетанковой техники для комплектования формируемого ремонтно-восстановительного полка на Урале», — резюмировал Терюхов.
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