Учения «Восток-2018» не направлены против НАТО, заверили в Минобороны

Учения станут крупнейшими за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Маневры пройдут 11-15 сентября, на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.

"Несмотря на то, что маневры проводятся в нескольких тысячах километров от западных границ РФ, к сожалению, именно в западных СМИ появляются спекулятивные публикации, в которых российским маневрам приписывается агрессивная направленность против стран блока НАТО и Евросоюза ", — констатировал Фомин.

Генерал заверил военных атташе в «полном и очевидном отсутствии как в предыдущих, так и в предстоящих маневрах ВС РФ хотя бы минимальных признаков антинатовской направленности и агрессии».

"В ходе учений российские подразделения, играющие роль противника, никогда не используют обмундирование и вооружение натовского образца, не подбирают специальный, например англоговорящий контингент, как это зачастую практикуют коллеги из Североатлантического альянса", — напомнил Фомин.