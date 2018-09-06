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Учения «Восток-2018» не направлены против НАТО, заверили в Минобороны
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Учения «Восток-2018» не направлены против НАТО, заверили в Минобороны 

РИА Новости + ещё 12 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Предстоящие военные маневры «Восток-2018», которые станут крупнейшими в России с 1981 года, не направлены против НАТО, заверил в четверг иностранных военных атташе заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Учения станут крупнейшими за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Маневры пройдут 11-15 сентября, на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.
"Несмотря на то, что маневры проводятся в нескольких тысячах километров от западных границ РФ, к сожалению, именно в западных СМИ появляются спекулятивные публикации, в которых российским маневрам приписывается агрессивная направленность против стран блока НАТО и Евросоюза", — констатировал Фомин.
Генерал заверил военных атташе в «полном и очевидном отсутствии как в предыдущих, так и в предстоящих маневрах ВС РФ хотя бы минимальных признаков антинатовской направленности и агрессии».
"В ходе учений российские подразделения, играющие роль противника, никогда не используют обмундирование и вооружение натовского образца, не подбирают специальный, например англоговорящий контингент, как это зачастую практикуют коллеги из Североатлантического альянса", — напомнил Фомин.
По его словам, в Минобороны «осознают крайнюю чувствительность» этой темы и решили «проявить великодушие», «и дальше придерживаясь этой линии поведения».
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