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Представители 57 стран будут наблюдать за одним из эпизодов «Востока-2018»
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Представители 57 стран будут наблюдать за одним из эпизодов «Востока-2018» 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Наблюдатели из 57 стран приглашены на один из эпизодов масштабных военных маневров «Восток-2018», которые станут крупнейшими в России с 1981 года, сообщил в четверг иностранным военным атташе заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Учения станут крупнейшими за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Маневры пройдут 11-15 сентября, на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.
По его словам, эпизод будет разыгран 13 сентября на полигоне Цугол Восточного военного округа. Приглашены аккредитованные в Москве военные атташе.
"Участие подтвердили 91 наблюдатель из 57 стран, а также из Военной миссии связи НАТО и Постоянного представительства Европейского союза в Российской Федерации", — сказал Фомин.
В преддверии учений, отметил генерал, Россия неоднократно оповещала, в частности, страны НАТО о предстоящем мероприятии. В частности, этот вопрос был поднят на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе в мае этого года.
"Отвечая взаимностью, партнеры также организовали брифинг о подготовке учения Trident Juncture-2018. Состоявшаяся дискуссия была полезной", — констатировал замминистра.
В июле российская делегация провела брифинг для всех участников ОБСЕ на форуме организации.
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