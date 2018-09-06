Дыру в «Союзе» могли сделать специально 

Об этом заявили в Комиссия РКК «Энергия». Она выясняет причины появления отверстия в космическом корабле. Собеседник агентства РИА Новости рассказал, что никаких действий по сверлению корпуса толщиной 2 миллиметра в инструкциях не предусмотрено. Корабли собирают вручную, зачастую детали подгоняют друг к другу уже на месте, используя при этом не дрель, а, например, напильник. Круг подозреваемых пока не определен. Ранее выдвигалась версия, что отверстие от сверла в космическом корабле «Союз» появилось еще в сборочном цехе в подмосковном Королёве. Напомню, на прошлой неделе на корабле «Союз» произошла разгерметизация. Утечку воздуха оперативно устранили, поставив заплатку. Все корабли после этого инцидента решили перепроверить.