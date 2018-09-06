Раскрыты подробности нового двигателя Су-57

Двигатель второго этапа «Изделие 30» создается в тех же габаритах, что и установленный на перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 агрегат АЛ-41Ф1, рассказал «Звезде» заместитель технического директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Юрий Кондратьев

«Двигатель второго этапа пытаются сделать в тех же габаритах, поэтому больших доработок в связи с его внедрением мы не планируем», — сказал разработчик.

По его словам, на самолетах, поступивших в войска, двигатели первого этапа будут заменены на новые установки. «Самолеты будут поставляться с двигателями первого этапа, потому что двигатель второго этапа только проходит испытания. Но в любом случае после их испытаний и рекомендаций будет доработка по замене двигателя в эксплуатирующих частях», — отметил Кондратьев.

По его словам, использование «Изделие 30» на российском истребителе поколения 4++ Су-35 маловероятно.

В настоящее время Су-57 получают двигатели первого этапа АЛ-41Ф1, который используется на Су-35. Первый полет с «Изделие 30» истребитель пятого поколения совершил в декабре 2017 года. По сравнению с агрегатом первого этапа, новое изделие обладает большей тягой, электронными системами управления и меньшим расходом топлива, что позволит увеличить маневренность и радиус действия самолета.