Гиперзвуковая противотанковая ракета: американцы показали на видео новое оружие

Инженеры Lockheed Martin по заказу ВВС США создали и уже успешно испытали новую гиперзвуковую противотанковую ракету CKEM (Compact Kinetic Energy Missile). В ходе испытаний ракетой в качестве тестового стенда использовали старый советский танк Т-72 оснащенный динамической защитой.

Военные эксперты полагают, что кинетические ракеты представляют собой будущее противотанкового вооружения. Они просты в развертывании и обладают чрезвычайно высокой поражающей способностью. Бронированный объект уничтожается за счет энергии механического удара: проще говоря, у CKEM вовсе отсутствует боеголовка.

Правда, есть у ракет и свои минусы. К главным относится дальность ведения огня: CKEM может поражать объекты только в пределах видимости. Как следствие, понижается возможность маскировки самой ракетной установки.

Скорее всего, ракеты CKEM поступят на вооружение пехотных бригад армии США. Они могут быть установлены и на боевые машины типа Stryker.