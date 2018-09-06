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Гиперзвуковая противотанковая ракета: американцы показали на видео новое оружие
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Гиперзвуковая противотанковая ракета: американцы показали на видео новое оружие 

Trendymen 7 часов назад
Фото: Trendymen
Инженеры Lockheed Martin по заказу ВВС США создали и уже успешно испытали новую гиперзвуковую противотанковую ракету CKEM (Compact Kinetic Energy Missile). В ходе испытаний ракетой в качестве тестового стенда использовали старый советский танк Т-72 оснащенный динамической защитой.
Военные эксперты полагают, что кинетические ракеты представляют собой будущее противотанкового вооружения. Они просты в развертывании и обладают чрезвычайно высокой поражающей способностью. Бронированный объект уничтожается за счет энергии механического удара: проще говоря, у CKEM вовсе отсутствует боеголовка.
Правда, есть у ракет и свои минусы. К главным относится дальность ведения огня: CKEM может поражать объекты только в пределах видимости. Как следствие, понижается возможность маскировки самой ракетной установки.
Скорее всего, ракеты CKEM поступят на вооружение пехотных бригад армии США. Они могут быть установлены и на боевые машины типа Stryker.
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