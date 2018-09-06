На Камчатке вертолётчики Тихоокеанского флота отработали взлет и посадку на палубу корабля 

Тренировкам экипажей Ка-27 предшествовала тщательная базовая подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.
На Камчатке в Авачинской бухте в рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи вертолётов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота совместно с корабельной авиационной группой отработали задачи по совершенствованию навыков взлета и посадки на палубу авианесущего корабля.
Выполнению полетов предшествовала тщательная базовая подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.
Тренировка, в которой были задействованы два противолодочных и один поисково-спасательный вертолёт, проводилась с привлечением спасательного судна «Алагез». Экипажи совершили порядка 20 взлетов и посадок, как на движущееся судно, так и при его нахождении на стопе.