В Беларуси стартовали командно-штабные учения ВС

«Подготовка и применение войск в интересах отражения агрессии против РБ» — именно так сформулирована тема командно-штабных учений, в которых принимают участие около 7,5 тысячи белорусских военных, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Маневры стартовали сегодня под командованием начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны страны генерал-майора Олега Белоконева . В министерстве пояснили, что учения «являются завершающим этапом в системе оперативной, боевой и мобилизационной подготовки войск в этом году». Их цель, по информации ведомства, — «проверка уровня знаний органов управления, воинских формирований и их способности управлять силами и средствами при выполнении задач по предназначению».

Учения пройдут в два этапа. Во-первых, военные отработают вопросы управления соединениями и воинскими частями «при выполнении задач по предназначению, борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника, наращивания группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия государственных и военных объектов, а также организации взаимодействия и всестороннего обеспечения».

На втором этапе главной задачей станет отработка прикрытия государственной границы во взаимодействии с другими воинскими формированиями. «Быстро меняющаяся обстановка потребует неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, умения быстро ориентироваться в условиях ограничения по времени, а также недостатка информации», — подчеркнули в министерстве.

Для выполнения всего спектра стоящих перед органами военного управления, соединениями и воинскими частями задач будет задействована учебно-материальная база шести полигонов, а также районы и участки местности в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях, сообщает агентство.