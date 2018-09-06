Эксперт: Возрождённый «Альбатрос» поможет спасать космонавтов в случае аварии

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» в эфире НСН поддержал идею возобновления производства самолёта-амфибии А-40.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН идею поддержал. По его словам, самолёт-амфибию можно будет применять как для военных, так и для гражданских нужд.

«Это очень хороший самолёт. Он может садиться как на воду, так и на сушу, может садиться на воду и выходить на сушу, а может, наоборот, с суши заезжать на воду. Применение самое широкое: это военные нужды (снабжение, медицинские, спасательные нужды), в гражданской сфере применяется как обычный транспортный самолёт. Этот самолёт имеет достаточно хороший потенциал», — отметил эксперт.

Бе-200ЧС: Как делали новый самолет-амфибию для МЧС По словам Вадима Лукашевича, А-40 можно будет широко применять в Сибири, где нет большого числа аэродромов.

«Во времена СССР взлётных площадок было больше тысячи. Потом это число неуклонно уменьшалось и на сегодняшний день осталось 250-350 аэродромов осталось. Основные сосредоточены в европейской части России. А этот самолёт хорош для труднодоступных районов, где мало инфраструктуры, но есть реки, озёра, как в Сибири», — подчеркнул собеседник НСН.

Как пояснил Вадим Лукашевич, возрождение самолёта-амфибии позволит решить ещё одну задачу — спасение космонавтов в случае аварии во время старта с космодрома Восточный.

«Если мы продолжаем эксплуатировать космодром Восточный и запускать оттуда пилотируемые корабли, то проблема в том, что трасса выведения проходит над акваторией Тихого океана. С Байконура почти всё идёт на территории России, поэтому в случае внештатной ситуации и срабатывания аварийной системы спасения, космонавты садятся где-то на Алтае. С Восточного, если что-то случится на этапе выведения, то это означает посадку в море. Даже если мы поставим 2-4 корабля, то если авария произойдёт между ними, то на эвакуацию могут уйти часы или десятки часов. В этом плане прорабатывались вопросы гидропланов», — предположил Лукашевич.