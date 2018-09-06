Названы сроки поставки российских шасси для «Тополей-М» и «Ярсов»

В настоящее время российские передвижные грунтовые ракетные комплексы стратегического назначения используют многоосные шасси белорусского производства.

Российские высокомобильные шасси для ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» рекомендованы к принятию на снабжение российской армии по результатам госиспытаний. Приказ об этом может быть подписан уже в октябре. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на советника гендиректора ПАО «Камаз» Владислава Полонского.

«До конца года такой приказ последует однозначно. Думаю, что он может быть подписан уже в октябре», — цитирует Полонского агентство.