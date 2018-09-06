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Названы сроки поставки российских шасси для «Тополей-М» и «Ярсов»
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Названы сроки поставки российских шасси для «Тополей-М» и «Ярсов» 

ТК «Звезда» + ещё 1 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время российские передвижные грунтовые ракетные комплексы стратегического назначения используют многоосные шасси белорусского производства.
Российские высокомобильные шасси для ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» рекомендованы к принятию на снабжение российской армии по результатам госиспытаний. Приказ об этом может быть подписан уже в октябре. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на советника гендиректора ПАО «Камаз» Владислава Полонского.
«До конца года такой приказ последует однозначно. Думаю, что он может быть подписан уже в октябре», — цитирует Полонского агентство.
На сегодняшний день в российских передвижных грунтовых ракетных комплексах стратегического назначения «Тополь-М» и «Ярс» используются многоосные шасси производства Минского завода колесных тягачей.
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