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В Китае с производственной линии сошла экспортная модель первого многофункционального военного самолета FTC-2000G
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В Китае с производственной линии сошла экспортная модель первого многофункционального военного самолета FTC-2000G 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Гуйян, 6 сентября /Синьхуа/ — Первый многофункциональный военный самолет FTC-2000G китайской разработки, ориентированный на экспорт, в среду сошел с производственной линии в городе Аньшунь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/.
FTC-2000G разработан Гуйчжоуской компанией авиационной промышленности при Китайской государственной корпорации авиационной промышленности AVIC в соответствии с потребностями международного рынка. Компания обладает полными правами интеллектуальной собственности на самолет.
Первый полет самолета запланирован на конец сентября этого года.
Многофункциональность является главной характеристикой нового самолета. По сообщению разработчиков, FTC-2000G предназначен главным образом для наступления, а также для выполнения воздушных боевых операций и тренировочных заданий. Кроме того, он может применяться для разведки.
На FTC-2000G можно закрепить до семи узлов для подвески вооружения весом до 3 тонн. -0-
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