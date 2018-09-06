В Китае с производственной линии сошла экспортная модель первого многофункционального военного самолета FTC-2000G

Гуйян, 6 сентября / Синьхуа / — Первый многофункциональный военный самолет FTC-2000G китайской разработки, ориентированный на экспорт, в среду сошел с производственной линии в городе Аньшунь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай /.

FTC-2000G разработан Гуйчжоуской компанией авиационной промышленности при Китайской государственной корпорации авиационной промышленности AVIC в соответствии с потребностями международного рынка. Компания обладает полными правами интеллектуальной собственности на самолет.

Первый полет самолета запланирован на конец сентября этого года.

Многофункциональность является главной характеристикой нового самолета. По сообщению разработчиков, FTC-2000G предназначен главным образом для наступления, а также для выполнения воздушных боевых операций и тренировочных заданий. Кроме того, он может применяться для разведки.

На FTC-2000G можно закрепить до семи узлов для подвески вооружения весом до 3 тонн. -0-