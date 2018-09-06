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Стало известно, когда «Союз» мог получить повреждение
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Стало известно, когда «Союз» мог получить повреждение 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пилотируемый корабль «Союз МС-09» мог быть поврежден в цеху окончательной сборки или на контрольно-испытательной станции (КИС) еще до отправки на космодром Байконур, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
И цех, и станция находятся на территории РКК «Энергия» в подмосковном Королеве, уточнил источник ТАСС.
Он добавил, что на контрольно-испытательной станции проходит завершающий этап заводских испытаний корабля перед его отправкой на космодром. Испытания на КИС могут длиться до 90 суток.
Ранее в четверг источник также сообщил, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» квалифицирует ситуацию с появлением отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» как «преднамеренные действия неустановленных лиц».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России.
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