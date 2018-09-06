Стало известно, когда «Союз» мог получить повреждение

Пилотируемый корабль «Союз МС-09» мог быть поврежден в цеху окончательной сборки или на контрольно-испытательной станции (КИС) еще до отправки на космодром Байконур , сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Он добавил, что на контрольно-испытательной станции проходит завершающий этап заводских испытаний корабля перед его отправкой на космодром. Испытания на КИС могут длиться до 90 суток.

Ранее в четверг источник также сообщил, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» квалифицирует ситуацию с появлением отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» как «преднамеренные действия неустановленных лиц».