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Пекин предостерег Лондон в связи с инцидентом в Южно-Китайском море
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Пекин предостерег Лондон в связи с инцидентом в Южно-Китайском море 

Российская Газета + ещё 4 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Китай сделал Великобритании строгое представление в связи с проходом британского военного корабля вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китай призывает Лондон прекратить подобные действия во избежание нанесения ущерба двусторонним отношениям", — заявила дипломат. По ее словам, острова Сиша (Парасельские острова) являются территорией КНР. В этой связи Пекин будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения своей территориальной целостности и суверенитета.
Хуа Чуньин сообщила, что 31 августа британский военный корабль Albion вошел без разрешения в территориальные воды КНР. После идентификации судна китайские военные потребовали от экипажа покинуть акваторию.
Информагентство Reuters со ссылкой на источники подтвердило, что в конце августа британский военный корабль прошел в непосредственной близости от спорных Парасельских островов. Маневр осуществили для того, чтобы продемонстрировать право на «свободу навигации» в Южно-Китайском море.
Напомним, Китай оспаривает право на владение архипелагом Сиша (Парасельские острова), островом Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), на шельфе которых обнаружены значительные запасы углеводородов, в конкуренции с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами.
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