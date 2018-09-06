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Вторая жизнь «Альбатроса»: Россия возродит самый большой в мире самолет-амфибию
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Вторая жизнь «Альбатроса»: Россия возродит самый большой в мире самолет-амфибию 

Мир24 8 часов назад
В России собираются возродить самый большой в мире многоцелевой самолет-амфибию А-40 «Альбатрос». Его производство было остановлено после распада СССР. Максимальная взлетная масса судна достигает рекордных 90 тонн, передает M24.
В настоящее время работу над проектом ведет Объединенная авиастроительная корпорация. О своих планах ведомство рассказало по случаю выставки «Гидроавиасалон-2018». Форум проводится раз в два года на территории аэропорта «Геленджик» и испытательно-экспериментальной базы ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева». На нем, в частности, демонстрируются полеты различных летательных аппаратов. В этом году выставка продлится четыре дня — до 9 сентября.
Напомним, два года назад начальник Морской авиации Черноморского флота Геннадий Загонов сообщал, что «Альбатросы» заменят самолеты-амфибии Бе-12 в рамках полного обновления парка морской авиации ЧФ.
Сейчас рекордсменом среди судов этого класса считается китайский самолет-амфибия AG600 «Цзилун» со взлетной массой 53,5 тонны и скоростью до 500 км/ч.
Также в настоящее время Россия помогает Китаю в работе по сертификации самолета-амфибии AG600, рассказали в ТАНТК им. Бериева. Судно недавно прошло успешные испытания. AG600 предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Это крупнейший образец подобной техники в мире.
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