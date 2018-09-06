Советскую баллистическую ракету показали на фото

Р-1 была аналогом немецкой ракеты ФАУ-2, которую советские специалисты, включая сотрудников НИИ-885 (ныне «Российские космические системы»), исследовали после войны на территории Германии . Постановление Совета Министров СССР о создании Р-1, выпущенное 13 мая 1946 года, положило начало созданию советской ракетно-космической промышленности, став датой рождения многих профильных предприятий отрасли.

При проектировании Р-1 за основу была взята автономная система управления ФАУ-2, но по мере увеличения дальности полёта ракеты возникла необходимость в создании собственной системы с применением отечественной элементной базы и материалов. В итоге ракета получила одноконтурную систему управления — контролировать во время полёта можно было только угловое положение оси ракеты и момент выключения двигателей.

Наведение осуществлялось по таблицам пуска по цели с заранее известными координатами: таким образом задавалось направление пуска и время работы двигателя ракеты. Вся информация, необходимая для управления движением, поступала с гироскопов и акселерометров. Ракета Р-1 была успешно испытана 70 лет назад, а историю её создания можно посмотреть в уникальном фотоальбоме, который до сих пор никогда не публиковался.