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Советскую баллистическую ракету показали на фото
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Советскую баллистическую ракету показали на фото 

Популярная механика 8 часов назад
Фото: Популярная механика
Р-1 была аналогом немецкой ракеты ФАУ-2, которую советские специалисты, включая сотрудников НИИ-885 (ныне «Российские космические системы»), исследовали после войны на территории Германии. Постановление Совета Министров СССР о создании Р-1, выпущенное 13 мая 1946 года, положило начало созданию советской ракетно-космической промышленности, став датой рождения многих профильных предприятий отрасли.
При проектировании Р-1 за основу была взята автономная система управления ФАУ-2, но по мере увеличения дальности полёта ракеты возникла необходимость в создании собственной системы с применением отечественной элементной базы и материалов. В итоге ракета получила одноконтурную систему управления — контролировать во время полёта можно было только угловое положение оси ракеты и момент выключения двигателей.
Наведение осуществлялось по таблицам пуска по цели с заранее известными координатами: таким образом задавалось направление пуска и время работы двигателя ракеты. Вся информация, необходимая для управления движением, поступала с гироскопов и акселерометров. Ракета Р-1 была успешно испытана 70 лет назад, а историю её создания можно посмотреть в уникальном фотоальбоме, который до сих пор никогда не публиковался.
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