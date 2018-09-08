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В «Ростехе» рассказали об испытаниях новейших боевых вертолетов Ми-28НМ
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В «Ростехе» рассказали об испытаниях новейших боевых вертолетов Ми-28НМ 

РИА Новости + ещё 4 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен — РИА Новости. Всего три новейших боевых вертолета Ми-28НМ задействуют в государственных испытаниях, пока их проходит один вертолет, сообщил РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.
"В настоящий момент проходят государственные совместные испытания. В них задействована одна машина. Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, «Вертолеты России» передадут министерству обороны установочную партию еще из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях", — сказал Сердюков в ходе выставки «Гидроавиасалон-2018».
Ранее генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что компания поставит первую партию модернизированных «Ночных охотников» Ми-28НМ в войска до ноября текущего года.
При создании Ми-28НМ конструкторами был учтен опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ: в передней кабине нового вертолета установлен второй комплект органов управления. На вертолет также был установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, оснащенный вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.
Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины, что облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке.
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