В «Ростехе» рассказали об испытаниях новейших боевых вертолетов Ми-28НМ

"В настоящий момент проходят государственные совместные испытания. В них задействована одна машина. Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, «Вертолеты России» передадут министерству обороны установочную партию еще из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях", — сказал Сердюков в ходе выставки «Гидроавиасалон-2018».

При создании Ми-28НМ конструкторами был учтен опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ: в передней кабине нового вертолета установлен второй комплект органов управления. На вертолет также был установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, оснащенный вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.

Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины, что облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке.