Сроки испытаний корабельной версии вертолета Ка-52 определят до конца года

"Сухопутную версию Ка-52 сделали, теперь надо завершить испытания корабельной версии, сроков пока нет, так как они обсуждаются с министерством обороны. Мы надеемся, что до конца года мы этот вопрос с Минобороны сможем урегулировать", — сказал Богинский на «Гидроавиасалоне-2018».

Говоря о модернизации сухопутной версии вертолета, он уточнил, что она идет постоянно. «У нас есть план модернизации краткосрочный и среднесрочный. По каждой машине есть такие планы. По военным — это вопросы дальности обнаружения и распознавания целей, а по гражданским — внедрение тех или иных опций, которые нужны гражданским потребителям», — пояснил Богинский.

Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолёт. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.