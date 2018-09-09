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Сроки испытаний корабельной версии вертолета Ка-52 определят до конца года
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Сроки испытаний корабельной версии вертолета Ка-52 определят до конца года 

РИА Новости + ещё 5 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов
ГЕЛЕНДЖИК, 9 сен — РИА Новости. Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) и Минобороны РФ до конца года определят сроки испытаний корабельной версии вертолета Ка-52, сообщил журналистам генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
"Сухопутную версию Ка-52 сделали, теперь надо завершить испытания корабельной версии, сроков пока нет, так как они обсуждаются с министерством обороны. Мы надеемся, что до конца года мы этот вопрос с Минобороны сможем урегулировать", — сказал Богинский на «Гидроавиасалоне-2018».
Говоря о модернизации сухопутной версии вертолета, он уточнил, что она идет постоянно. «У нас есть план модернизации краткосрочный и среднесрочный. По каждой машине есть такие планы. По военным — это вопросы дальности обнаружения и распознавания целей, а по гражданским — внедрение тех или иных опций, которые нужны гражданским потребителям», — пояснил Богинский.
Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолёт. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
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