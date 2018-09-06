Россия начала предварительные испытания комплекса авиарадара А-100

"Работа проводится "Росэлектроникой" в соответствии с утвержденным план-графиком. На текущий момент завершена сборка изделия А-100: произведен монтаж бортовой специальной аппаратуры фюзеляжной части самолета и установлен антенный обтекатель с радиотехническим и радиолокационным оборудованием", — сказал представитель Ростеха.

По его словам, в рамках подготовки к проведению испытаний опытного образца А-100 проведены приемо-сдаточные испытания многофункционального бортового радиотехнического комплекса и начаты его предварительные испытания, проведены ресурсные, статические и частотные испытания комплекса А-100.

"В работах по этому направлению активно используется летающая лаборатория А-100ЛЛ. По программе предварительных испытаний изделия А-100 на ней выполнено более десяти полетов с первым комплектом бортовой специальной аппаратуры", — уточнил собеседник агентства.